« Les 60 ans du one-man show » à revoir vendredi 3 juin sur France 3 (vidéo)

Vendredi 3 juin à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir « Les 60 ans du one-man show », un documentaire de Franck Schlesinger réalisé par Christophe David.

Il y a 60 ans, les Français découvraient un nouveau genre de spectacle : le one-man-show. Depuis, l'histoire d'amour entre le public et les seuls-en-scène ne s'est jamais démentie.

Ce documentaire célèbre ces artistes de légende de Fernand Raynaud à Muriel Robin, de Raymond Devos à Florence Foresti en passant par Jacqueline Maillan, Coluche, Pierre Desproges ou Sylvie Joly, entre autres. Une occasion unique pour revoir leurs sketchs devenus mythiques et pour nous replonger dans 60 ans d'humour à travers des archives cultes.

Tout au long du film, les plus grands artistes du one-man-show vont se remémorer leurs plus beaux souvenirs et se livrer à cœur ouvert.

Avec : Kev Adams, Jean-Marie Bigard, Michel Boujenah, Gad Elmaleh, Jérémy Ferrari, Jarry, Bérengère Krief, Chantal Ladesou, Bernard Mabille, Roland Magdane, Pierre Palmade, Manu Payet, Elodie Poux, Anne Roumanoff, Smaïn, Patrick Timsit et Caroline Vigneaux.

Et avec la participation de Jean-Loup Chiflet, éditeur et écrivain, et Christine Dauphant, autrice de « Rire ».