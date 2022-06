« Julien Doré, l'électron libre » : document inédit diffusé sur W9 mercredi 22 juin

À l'occasion du 15ème anniversaire de sa victoire à la “Nouvelle Star”, W9 diffusera mercredi 22 juin à 21:05 le document inédit « Julien Doré, l'électron libre » réalisé par Shana De Lacroix.

En deux décennies de carrière, Julien Doré s’est imposé comme un artiste incontournable de la scène musicale française. À l’occasion des 15 ans de sa victoire à la Nouvelle Star (en juin 2007) et à l’approche de ses 40 ans en juillet prochain, retour sur l’ascension fulgurante de ce dandy facétieux devenu une véritable figure emblématique du paysage musical français.

Grâce aux témoins privilégiés de son parcours atypique, d’André Manoukian à Michel Drucker en passant par Louane ou encore Juliette Armanet, découvrez comment ce chanteur magnétique a su imposer son indépendance artistique et sa vision décalée dans un milieu si formaté…

Ce crooner des temps modernes est devenu un artiste engagé délivrant de façon originale des messages sur l’environnement, le lien intergénérationnel et la cause animale. Mieux encore, découvrez comment cet artiste pudique, passionné et généreux a réussi l’exploit d’imposer un secret respecté autour de sa vie privée.

Dans ce documentaire, Shana De Lacroix vous propose de revenir sur le parcours atypique d’un artiste libre, engagé et fédérateur.

Voici le portrait de la nouvelle icône de la pop française…