« Sabine Weiss : une vie de photographe » mardi 7 juin sur France 4

À voir mardi 7 juin à 21:10 sur France 4, le document inédit consacré à Sabine Weiss, photographe humaniste, décédée en décembre dernier.

Dans ce documentaire, le réalisateur Franck Landron suit la photographe à travers ses différentes voyages : à Moscou, en Inde, à Marseille. « Je voulais la filmer en train de travailler… Je voulais la filmer simplement, le plus simplement possible, prendre le temps, me faire oublier, m’effacer, la montrer au travail et recueillir sa parole. »

Sabine Weiss n’aime pas que l’on dise qu’elle fait de l’art. Elle récuse le statut d'artiste. Son but est de témoigner plutôt que de créer : « Je témoignais, je pensais qu'une photo forte devait nous raconter une particularité de la condition humaine. J'ai toujours senti le besoin de dénoncer avec mes photos les injustices que l'on rencontre... je n'aime pas les choses très éclatantes mais plutôt la sobriété… il ne s'agit pas d'aimer bien, il faut être ému. Je photographie pour conserver l'éphémère, fixer le hasard, garder en image ce qui va disparaître : gestes, attitudes, objets qui sont des témoignages de notre passage. L'appareil les ramasse, les fige au moment même où ils disparaissent. »

Sabine Weiss photographie ce qu’elle voit. Elle cherche à représenter l’atmosphère, la sensibilité des gens.