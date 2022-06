“Des racines et des ailes” : « Sur le sentier des douaniers en Bretagne » à revoir mercredi 8 juin sur France 3 (vidéo)

Mercredi 9 juin à 21:15 sur France 3, Carole Gaessler vous proposera de voir ou de revoir le numéro de la collection « Patrimoine » de l'émission “Des racines & des ailes” qui nous emmène en Bretagne sur le sentier des douaniers.

Le sentier des douaniers breton, emprunté par 9 millions de marcheurs chaque année, est un fabuleux condensé de la Bretagne, de ses merveilles naturelles et de son patrimoine. Le GR34 chemine sur 2 000 kilomètres, du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire.

À Saint-Malo, Olivier de La Rivière, auteur malouin, nous ouvre les portes de sa maison, la demeure d’Asfeld, qu’il restaure depuis 15 ans. Cet hôtel particulier, édifié au 18e siècle, appartenait à François Magon de La Lande, directeur de la Compagnie des Indes sous Louis XV, l’un des hommes les plus riches de France à l’époque.

Philippe Poulain explore la Côte de Granite rose pour créer un nouveau circuit de randonnée. Sur ce littoral poétique, il nous fait découvrir des villas originales, comme le château de Costaeres ou la maison de Gustave Eiffel. Au large de Perros-Guirec, Philippe embarque sur un langoustier, vers l’archipel des Sept Îles, la plus grande réserve ornithologique de France. Enfin, dans le Finistèrenord, sur la Côte des Légendes, il nous emmène vers les dunes de Keremma, le plus grand cordon dunaire de Bretagne. Dans ce haut lieu de l’équitation, des cavaliers entraînent leurs postiers bretons, une race locale qui a failli disparaître.

Les rives du Morbihan recèlent une concentration de mégalithes unique au monde. Victoire Dorise se bat pour inscrire ces paysages de mégalithes sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle survole les plus remarquables, de la rivière d’Etel jusqu’au golfe du Morbihan, en passant par Carnac, le plus grand site mégalithique au monde, et les landes couvertes de bruyères de l’île-aux-Moines.

À Groix, Marianne Guyader fait revivre la tradition des conserves de la mer. Au 19e siècle, l’île était le premier port thonier de France et comptait 5 conserveries. Avec une trentaine de salariés et près de 2 millions de bocaux produits chaque année, l’entreprise de Marianne contribue à redynamiser ce territoire.

Dans le sud du Finistère, nous irons à Beg Meil, une station balnéaire fréquentée dès le 19e siècle par Marcel Proust ou Sarah Bernardt. Ce haut-lieu de villégiature abrite un village vacances labellisé « patrimoine du XXe siècle ». La directrice, Amélie Gélot, nous fait découvrir les étonnantes bulles de béton blanc dessinées par l’architecte Henri Mouette en 1968.

Karine Sannier sillonne les routes du Finistère à la découverte des plus beaux sites du Pays bigouden. Première étape : Kerascoët, le village des maisons en pierre debout. Les murs de ces chaumières sont constitués de blocs de granite de plus de 2 mètres de haut. Elle nous conduit ensuite au manoir de Kérazan. Ce domaine immense, qui borde l’océan, a appartenu à une dynastie d’hommes politiques de la IIIe république, collectionneurs d’art. Il est un témoignage unique du quotidien de la bourgeoisie bretonne du 19e siècle.