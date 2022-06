« Guy Bedos en toute liberté » à revoir sur France 3 mercredi 8 juin

France 3 vous proposera de voir ou de revoir mercredi 8 juin à 23:25, le documentaire « Guy Bedos en toute liberté » réalisé en 2014 par Mireille Dumas avec Anne Sedes.

Impertinent, insoumis, insolent… Guy Bedos n’a cessé de nous faire rire et de nous bousculer depuis près de 50 ans. De « Bonne fête Paulette » à la « Drague », avec l’irrésistible Sophie Daumier, sans oublier sa fameuse « Revue de presse » décapante qui n’épargne aucun politique, ce film offre tous ses sketches cultes mais aussi des « perles » de son répertoire et des images inédites.

Le cheveu blanc et le regard toujours aussi malicieux, Guy Bedos a décidé de faire ses adieux au one man show à l’Olympia, entouré des siens, et au milieu d’un parterre de célébrités. Ce fut l'occasion pour Mireille Dumas de retracer la vie et la carrière de l’humoriste, qu’elle filme depuis longtemps, dans un tourbillon de bonne humeur et de vive émotion quand il se livre de façon plus intime.

Avec sa franchise et son auto-dérision habituelles, Guy Bedos nous parle des femmes de sa vie, de ses relations passionnelles à sa mère, ses enfants, dont il s’est parfois inspiré sur scène. De leur côté, son épouse Joe, sa fille Victoria et son fils Nicolas - qui, avec son talent corrosif lui rend un bel hommage sur scène à l’Olympia-, ne sont pas en reste, et s’expriment avec une sincérité détonante et revigorante.

Ce dernier tour de piste, qui mêle habilement scène et vie privée, ne serait pas complet sans l’Algérie de l’enfance de Guy Bedos. A 80 ans, il s’y produit sur scène pour la première fois de sa carrière. Un retour très émouvant sous un tonnerre d’applaudissements pour l’artiste et le citoyen engagé depuis toujours, qui a fait du rire une arme politique.

On croyait tout connaître de Guy Bedos. Avec ce film documentaire, nourri des souvenirs de ses amis, Anne Sinclair, Michel Drucker, Jean-Loup Dabadie, Macha Méril, Muriel Robin… on prend un vrai plaisir à le découvrir ou le redécouvrir. On rit. On est ému. On s’enthousiasme. On est bousculé. Et à la dernière image, on se dit : c’est déjà fini !