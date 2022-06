« La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres » jeudi 9 juin sur C8 (vidéo)

Jeudi 9 juin à 21:15, C8 diffusera le premier épisode d'une nouvelle série documentaire inédite : « La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres ».

Les camping-cars et les vans aménagés : la nouvelle folie des Français.

L’an dernier, les ventes de ces véhicules de loisirs ont bondi de plus de 20 %. Aujourd’hui, de plus en plus de Français sont conquis par l’aventure et la vie nomade. Achat, location, version modèle réduit ou en format XXL, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts.

Vous allez découvrir le périple de nouveaux initiés et d’aventuriers aguerris à bord de leur camping-car.

En famille ou entre amis, du Pays basque à la Bretagne en passant par l’Espagne en route pour des vacances en toute liberté !

Le second épisode sera diffusé jeudi 16 juin sur C8 à 21:10.