“Les routes de l'impossible” en Mauritanie & au Guatemala à revoir dimanche 12 juin sur France 5 (video)

Dimanche 12 juin à 20:55, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux numéros de la collection documentaire “Les routes de l'impossible” qui nous emmèneront en Mauritanie puis au Guatemala.

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

20:55 Mauritanie, les convoyeurs du desert

La Mauritanie. Aux confins du Sahara et du Sahel,à la croisée du Maghreb et de l'Afrique sub-saharienne, cette ancienne colonie française intrigue. Car la Mauritanie, c'est l'un des pays les plus vastes ... et les moins peuplés au monde : quatre personnes au kilomètre carré.

Après des années à subir le terrorisme, le pays s'ouvre à nouveau. La population, elle, n'a jamais cessé de vivre avec une autre menace : l'Harmattan. Un vent sec, sableux et poussiéreux qui balaye ces régions désertiques jusqu'à ensevelir les cultures ... et les villages. Pour les familles qui restent, la survie est quotidienne. Pour les ravitailler, des poissons congelés sont transportés en 4x4 dans de simples cartons. Véritable course contre-la-montre pour que ceux-ci arrivent à destination encore gelés.

Sid Ahmed et son fidèle lieutenant Mohamed s'aventurent aussi dans les zones enclavées. Au volant de leur antique camion, au milieu des dunes, ils assurent la livraison de denrées essentielles dans le désert au prix d'efforts inimaginables.

Dans un pays où 42% de la population vit sousle seuil de pauvreté, le Train du Désert est lui le dernier espoir de ceux qui n'ont plus rien. Ce géant d'acier transporte chaque jour 15 000 tonnes de minerais de fer sur l'unique voie ferrée du Sahara. Dans les bennes, des convoyeurs intrépides prennent tous les risques en transportant marchandises et bétails pour un salaire de misère.

21:45 Guatemala, en terre Maya

Quelque soit le problème au Guatemala, chauffeurs et voyageurs les règlent avec une conception très latino de la vie ! Plus de place dans le bus, pare-chocs et galeries sont là pour accueillir les voyageurs à leurs risques et périls, les vieux bus américains ont une fiabilité très aléatoire.

Pour arriver au bout de ces pistes de montagne ravagées par les inondations et les glissements de terrains les guatémaltèques ont un secret : ne jamais s’énerver.