« Grues et camions : les géants des chantiers » jeudi 16 juin sur RMC Découverte

Jeudi 16 juin à 21:05, RMC Découverte débutera la diffusion d'une nouvelle série documentaire inédite en 3 épisodes : « Grues et camions : les géants des chantiers » réalisée par Christophe Maillet.

Dans l’ADN de RMC Découverte avec l’exploration de métiers hors normes tels que les bûcherons et les constructeurs de chalets, ce programme inédit met en lumière un nouveau savoir-faire XXL.

Ils sont essentiels aux chantiers, aux transports de marchandises lourdes, fragiles, ou impressionnantes… Eux seuls sont capables de transporter des matériaux encombrants. Ils peuvent ainsi s’élever à plus de 80 mètres et porter jusqu’à 80 tonnes. Grues, camions, ils conduisent des machines extraordinaires. Ils sont… les géants des chantiers !

Montée et dirigée de main de maitre par le couple Karine et Nicolas, l’entreprise Sommalev détient aujourd’hui plus de 25 ans d’expérience et compte une trentaine de salariés. Levage, élévation, manutention, stockage… Chaque chantier est un défi !

Pour une seule opération, ce sont des milliers d’euros qui sont en jeu. Les conditions météo, les retards de chantiers, les pannes, les interventions de dernière minute, ils doivent s’adapter sans cesse et faire face à l’imprévu.

Épisode 1 Toujours plus lourd, toujours plus haut.

Dans ce premier épisode, plusieurs missions à haut risque attendent nos experts du levage et du transport. Willem, Laurent et Régis n’auront qu’une journée pour démonter et mettre à l’abri pour l’hiver, les 18 modules d’un restaurant de plage. Cyril va devoir faire passer le contrôle technique à sa grue avec le risque d’être recalé au test de sécurité.

Pendant ce temps, Bruno et Antonin vont avoir bien du mal à livrer à bon port leur mobil-home de 6 tonnes. Alors qu’André s’apprête à passer un diplôme pour piloter d’immenses grues, les exercices qu’il va devoir exécuter vont le pousser dans ces retranchements juste avant l’examen final. Enfin, Willem et Daniel vont avoir la délicate mission de déplacer une statue de 8 tonnes en place depuis plus de 70 ans, avec le risque que celle-ci se casse en deux.