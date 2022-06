Affaire Jubillar : deux documents diffusés sur RMC Story vendredi 17 juin (vidéo)

Vendredi 17 juin à partir de 21:05, RMC Story consacrera une soirée à l'affaire Jubillar avec deux documentaires précédemment diffusés sur BFMTV dans la case “Ligne Rouge”.

21:05 « Jubillar, pour le meilleur et pour le pire »

C’était son premier interrogatoire depuis son incarcération en juin dernier. Le vendredi 11 février, Cédric Jubillar a dû répondre aux juges d'instruction qui l'ont mis en examen pour le meurtre de son épouse Delphine. Est-il responsable de sa disparition ?

Pour en savoir plus sur le suspect numéro un, les équipes de ce documentaire ont mené l'enquête sur sa personnalité, le couple qu'il formait avec Delphine et sur ce qu'il s'est réellement passé durant la nuit du 15 au 16 décembre dernier.

Dans ce long format inédit, des proches du couple témoignent pour la première fois, certains dépeignent un Cédric Jubillar provocateur et prompt au mensonge, d'autres témoignages dévoilent la manière dont les enquêteurs ont essayé de le faire craquer durant sa garde à vue. « Jubillar, pour le meilleur et pour le pire » une enquête signée Nicolas de Labareyre, Fanny Morel et Simon Terrassier.

22:00 « Qui est vraiment Cédric Jubillar ? »

L'époux de Delphine Jubillar, Cédric Jubillar, suspecté du meurtre de son épouse disparue depuis décembre 2020, continue de clamer son innocence.

En exclusivité, un membre de la famille Jubillar a accepté de se confier sous couvert d'anonymat. Elle raconte avoir eu des doutes sur la culpabilité de Cédric Jubillar dès la disparition de sa femme en décembre 2020.

Qui est vraiment Cédric Jubillar ?