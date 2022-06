Inédit : “J'irai dormir chez vous” en Côte d'Ivoire, vendredi 17 juin sur RMC Découverte (vidéo)

Après une longue série de rediffusions, RMC Découverte diffusera vendredi 17 juin à 21:05 un inédit de “J'irai dormir chez vous” dans lequel Antoine de Maximy se rend en Côte d'Ivoire.

Après son premier périple au Costa Rica pour RMC Découverte, un nouveau voyage attend Antoine de Maximy. Dans cet épisode 100% inédit, destination la Côte d’Ivoire pour notre globe-trotter. Mais tout ne va pas se passer comme prévu…

Pour commencer son circuit, quoi de mieux que de visiter la capitale du pays, Yamoussoukro. Dès le premier soir, il se mêle à une foule regardant la coupe d'Afrique des nations à la télé. Ambiance garantie mais la Côte d'Ivoire est éliminée. Pas de fête ce soir-là, mais quelques tensions auxquelles Antoine parvient à échapper.

Le lendemain, il est interpelé par Rodrigue, un tailleur qui l'accueille dans son atelier et lui présente sa famille. Il passera la nuit chez lui avant de partager le petit-déjeuner.

À Abidjan, la plus grande ville du pays, le globe squatteur s'aperçoit qu'on le connaît. Les gens le saluent en ami. Heureusement, il retrouve un peu d'anonymat dans les faubourgs et rencontre Fatumata. Elle vit dans une cité et accepte Antoine chez elle. Elle lui parle de son mari décédé et de sa famille qui l'a rejetée parce qu'elle avait épousé un catholique alors qu'elle était musulmane.

Antoine termine son voyage à Man, dans l'ouest du pays. Il trouve une petite moto complètement désossée et s'aventure dans les montagnes. Il arrive à Tiaképleu où Patrice et tout le village l'accueillent avec enthousiasme.

Le lendemain, le voyageur glisse et se fracture le péroné. Il sera rapatrié pour se faire opérer à Paris…

Anecdotes, secrets de tournage et scènes coupées...

Après la diffusion de l’épisode, Antoine vous donne rendez-vous dans sa cuisine où il nous raconte les coulisses de son voyage.

De sa blessure à son rapatriement en France, mais aussi les bons et les mauvais moments dans la ville de Grand Bassam et le quartier du Millionnaire à Yamoussoukro, découvrez toutes les confidences de notre globe-trotter.

C'est la première fois en 40 ans que l'un de mes voyages est interrompu !

Comment allez-vous après cette blessure ?

Je vais mieux ! J’ai dû subir une opération dès mon retour en France pour stabiliser mon péroné. J’ai encore quelques douleurs, une rééducation que je dois mener à terme mais je me porte bien. J’ai réussi, malgré tout, à retourner en Côte d’Ivoire pour achever le tournage de cet épisode.

Racontez-nous ce qu’il s’est passé en Côte d’Ivoire ?

J’aurais bien aimé raconter que j’avais été attaqué par un tigre mais j’ai bêtement glissé dans une plantation. Le pied gauche s’est bloqué dans une racine et je suis tombé dessus. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite de la gravité de la blessure. Ce sont les gens chez qui j’étais, dans un village, qui m’ont accueilli. Ils m’ont tourné la cheville dans tous les sens pour me faire un massage. Et évidemment, il ne fallait surtout pas faire ça. Le lendemain, le pied avait tellement gonflé que j’ai compris qu’il fallait faire quelque chose.

C’est la première fois que l’un de vos voyages est interrompu. Comment avez-vous géré cet imprévu ?

C’est la première fois en 40 ans de voyages et 19 ans de « J’irai dormir chez vous » que l’un de mes tournages est interrompu. Même s’il m’est déjà arrivé de me faire mal, je ne m’étais jamais fait rapatrier. Une fois soigné, je suis reparti terminer le tournage de cet épisode en Côte d’Ivoire…

Que retenez-vous de cette nouvelle destination ?

J’étais très heureux de repartir en Afrique, ça faisait un petit moment que je n’y étais pas allé. Dans les pays d’Afrique, il y a une vraie bonne humeur, une ferveur et une bienveillance. Il n’empêche que j’ai dû faire face à plusieurs séquences compliquées avec des individus avec lesquels ça ne s’est pas bien passé.

Un mot sur votre prochain voyage ?

J’ai prévu de repartir dans les prochaines semaines, mais je me laisse encore quelques jours de réflexion pour choisir ma destination…