“Le doc stupéfiant” : « L’histoire française des Rolling Stones », lundi 20 juin sur France 5 (vidéo)

À l’occasion du 60ème anniversaire des Rolling Stones, “Le doc Stupéfiant” propose, lundi 20 juin à 21:00 sur France 5, un documentaire inédit sur ce groupe légendaire, incarnation du « sexe, drogue et rock’n’roll ».

Du concert chaotique de la salle Vallier, à Marseille en 1966, à l’enregistrement d’Exile On Main Street, leur meilleur album écrit sous influence dans une villa de la Côte d’Azur, en passant par le mariage mythique de Mick Jagger à Saint-Tropez, les réalisatrices Raphaëlle Baillot et Élise Le Bivic posent un regard d’aujourd’hui sur les folles années françaises du plus grand groupe de rock de tous les temps.

Le film analyse le rapport étrange des rock stars aux femmes en général (et aux groupies en particulier), leur univers « boysclub », le contrôle fou de leur image, leur part sombre et la relation passionnée qu’ils entretenaient avec la France.

Le documentaire contient des archives non autorisées, des photographies inédites, des interviews exclusives de collaborateurs proches et des témoignages de « rock critics » et de musiciens de toutes les générations : Carla Bruni-Sarkozy, Yarol Poupaud, John Pasche, Louis Bertignac, Antoine, Zouzou, Marlon du groupe La Femme, Nick Kent…

Un film de Raphaëlle Baillot et Élise Le Bivic, réalisé par Julie Lazare.