« Les reines du chantier » : les 2 premiers épisodes diffusés jeudi 23 juin sur 6ter (vidéo)

À découvrir jeudi 23 juin à 21:05 sur 6ter, les deux premiers épisodes d'une nouvelle série documentaire inédite : « Les reines du chantier ».

En France, les femmes sont moins de 2% sur les chantiers...

Chantier du Grand Paris, construction d’un stade de rugby, chantier sous-marin, travaux sur des falaises ou sur des lignes haute-tension... Au cœur de ces chantiers XXL, des femmes apportent chaque jour leur pierre à l’édifice.

Elles sont grutière, plongeuse scaphandrière, pilote de tunnelier, conductrice d’engin en carrière, cordiste, technicienne en réseau électrique...

Vous allez suivre le quotidien exceptionnel de ces six reines du chantier, ces passionnées qui n’hésitent pas à mettre chaque jour leur vie en danger au cours de missions toujours plus spectaculaires et doivent s’imposer dans ces métiers masculins hors du commun tout en les conciliant à leur vie de femme et de famille !

Épisode 1

Dans cet épisode, Claude, la grutière, découvre le nouveau bâtiment XXL qu'elle va construire, un complexe sportif pour le club de rugby de Vannes. Après une rapide prise en main de sa grue, la 3ème plus grande de France, Claude commence à décharger les échafaudages.

Au large de la côte vendéenne, Marion, la plongeuse scaphandrière, doit installer à plus de 12 mètres de profondeur un appareil maritime pour mesurer la puissance des courants marins. Mais l’intervention ne va pas se passer comme prévu…

Marie, la conductrice d’engins XXL en carrière, doit livrer une benne de plus de 16 tonnes de cailloux chez un client. Pour ce faire, Marie va s’entraîner à la délicate manœuvre du « tir à la chaîne » avec son père Didier, très exigeant, qui souhaite lui laisser bientôt les clefs de l’entreprise familiale.

Aurore, la cordiste, va devoir sécuriser le col de Larche, zone montagneuse en plein cœur des Alpes, pour éviter les accidents liés aux chutes de pierre. La mission est périlleuse : Aurore doit d’abord réceptionner 10 poteaux de 900kg, livrés par hélicoptère.

Épisode 2

Marion, la plongeuse scaphandrière, se lance dans une nouvelle mission à risque : dévaser un port près de Saint-Nazaire en installant, dans des conditions météorologiques extrêmes, d’immenses canalisations de 100 mètres de long qu’elle va devoir ensuite immerger au fond de l’eau, au milieu des forts courants.

Pour finir de protéger le col de Larche, Aurore, la cordiste, doit maintenant poser, à 10 mètres du sol, un grillage en métal, une opération très dangereuse… Aurore démarre ensuite une nouvelle mission de sécurisation dans laquelle elle va devoir escalader une falaise de 300 mètres d’altitude.

Claude, la grutière, continue la construction du complexe sportif. Elle doit désormais déplacer des structures métalliques de 2 tonnes qui serviront à couler le béton. Mais Claude manœuvre à l’aveugle et la communication avec l’équipe au sol est difficile ce qui complique nettement la mission…

Marie, la conductrice d’engins XXL en carrière, réussit son 1er « tir à la chaîne », un moment émouvant pour ce duo père-fille très complice. Mais Marie vit mal le départ à la retraite imminent de son père, inquiète de se retrouver seule aux manettes de l’entreprise familiale.