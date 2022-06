« Inside Monaco : le diamant de la French Riviera » jeudi 23 juin sur RMC Story

Jeudi 23 juin à 21:05, RMC Story diffusera la série documentaire inédite « Inside Monaco : le diamant de la French Riviera ».

La Principauté de Monaco, une nation miniature sur la Côte d’Azur moins grande que Marseille, mais où un résident sur trois est millionnaire.

Célèbre pour ses casinos glamours, ses super-yachts et sa famille royale, le paradis fiscal de Monaco offre un refuge discret à la plupart des super-riches du monde. Pour certains d’entre eux, prendre l’hélicoptère est aussi courant que la voiture.

Albert II de Monaco, le Prince souverain régnant, à accepter que les caméras filment les coulisses du Palais. Et dans ce terrain de jeu très privé des super riches, vous allez découvrir la vie des milliardaires... et de ceux qui les servent.

Épisode 1

Dans ce premier épisode, vous découvrirez la Principauté de Monaco vu par ses illustres ambassadeurs. De la découverte du palais avec le Prince Albert et son personnel, puis un tour de la ville en Rolls avec la riche héritière Monika Bacardi, et jusque sur les pistes de la célèbre course du Grand Prix de Monaco avec l'ancien champion de F1 David Coulthard et le propriétaire d’écurie Eddie Jordan. Immersion au cœur du refuge des milliardaires...

Épisode 2

Dans cet épisode, vous suivrez la préparation d'une soirée exclusive au casino, sur le thème de la prohibition, destinée aux plus gros joueurs du monde entier. Le Prince Albert II et les membres de sa famille seront présents dans ce lieu de divertissement qui aura fait les grandes heures de la principauté.

En même temps débute le Salon Nautique, où se rassemblent les grandes fortunes prêtes à acheter des yachts à plusieurs centaines de millions d’euros, et les touristes rêvant de ces emblèmes modernes de richesse et de réussite….

Épisode 3

Vivre à Monaco, mais à quel prix ? Les propriétés sont environ quatre fois plus élevées que dans le quartier le plus cher de Paris. La pression exercée pour construire davantage de maisons dans un petit pays qui manque cruellement d'espace a mis le Prince Albert au défi.

Une nouvelle extension sur la mer vient de commencer : un projet à plusieurs milliards d’euros. Accédez enfin au célèbre Gala de la Croix-Rouge, où la jet-set se rassemble pour collecter des fonds… et se faire voir.