« Grues et camions : les géants des chantiers » épisode 2, jeudi 23 juin sur RMC Découverte

Jeudi 23 juin à 21:05, RMC Découverte poursuivra la diffusion de la série documentaire inédite en 3 épisodes : « Grues et camions : les géants des chantiers » réalisée par Christophe Maillet.

Dans l’ADN de RMC Découverte avec l’exploration de métiers hors normes tels que les bûcherons et les constructeurs de chalets, ce programme inédit met en lumière un nouveau savoir-faire XXL.

Ils sont essentiels aux chantiers, aux transports de marchandises lourdes, fragiles, ou impressionnantes… Eux seuls sont capables de transporter des matériaux encombrants. Ils peuvent ainsi s’élever à plus de 80 mètres et porter jusqu’à 80 tonnes. Grues, camions, ils conduisent des machines extraordinaires. Ils sont… les géants des chantiers !

Montée et dirigée de main de maitre par le couple Karine et Nicolas, l’entreprise Sommalev détient aujourd’hui plus de 25 ans d’expérience et compte une trentaine de salariés. Levage, élévation, manutention, stockage… Chaque chantier est un défi !

Pour une seule opération, ce sont des milliers d’euros qui sont en jeu. Les conditions météo, les retards de chantiers, les pannes, les interventions de dernière minute, ils doivent s’adapter sans cesse et faire face à l’imprévu.

Épisode 2 Un nouveau jouet pour l'équipe



Dans cet épisode, des missions compliquées attendent nos experts du levage et du transport.

Maxime va devoir lever un pilonne de 42 mètres en pleine campagne et se confronter aux limites de la capacité de sa grue.

Laurent va affronter des conditions météo extrêmes lors d’une mission sur le toit d’une usine.

Samuel lui, va avoir bien du mal à remplacer une dangereuse passerelle de douze mètres de long par une neuve.

Nicolas et Mathieu devront relever le défi d’une installation de marché de Noël en une nuit malgré les conditions tendues auxquelles ils vont devoir faire face.

Nous découvrirons également une nouvelle « petite grue » lors d’un chantier de pose de vitres riche en tensions et en rebondissements.

Nous verrons aussi pourquoi André a bien failli avoir un grave accident au volant de sa grue.

La maitrise de leur machine et leur capacité d’adaptation vont être mis à rude épreuve.