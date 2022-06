« La grotte Cosquer - Un chef-d'œuvre en sursis » samedi 25 juin sur ARTE (vidéo)

À l’occasion de l’ouverture au public de Cosquer Méditerranée, une exploration, de sa découverte à sa reconstitution, de l’extraordinaire grotte des Calanques, trésor archéologique menacé par la montée des eaux. À découvrir sur ARTE samedi 24 juin à 22:20.

À quelques encablures de Marseille, au cap Morgiou, dans les profondeurs du massif des Calanques, se cache un trésor conservé par la mer pendant des millénaires : la grotte Cosquer, découverte il y a seulement une trentaine d’années par un plongeur, Henri Cosquer.

Avec son exceptionnel bestiaire décliné en centaines de peintures et gravures – chevaux, bisons, méduses, pingouins… −, la seule grotte ornée sous-marine au monde permet d’en apprendre un peu plus sur les sociétés des rivages de la Méditerranée qui y vivaient voilà quelque 30 000 ans.

Aujourd'hui menacé par la montée des eaux qu’accélère le réchauffement climatique, ce joyau du Paléolithique supérieur, au décor de draperies et de stalactites en forme de lustre, risque d’être englouti, emportant avec lui ses splendeurs.

Pour sauver la cavité de la disparition, le ministère de la Culture a choisi de la numériser dans ses plus infimes détails. À partir de ce double virtuel, une réplique a été réalisée en surface pour offrir au public une restitution qui lui permette d'admirer ces chefs-d'œuvre. Un chantier dont l'établissement régional Cosquer Méditerranée, qui ouvre ses portes le 4 juin, constitue l’aboutissement. Parallèlement, à l'université d’Aix-Marseille, une nouvelle mission scientifique poursuit les recherches ; archéologues, hydrologues, géomorphologues, ethnologues et spécialistes de l'art pariétal unissant leurs forces pour étudier ce prodigieux patrimoine qui n’a pas livré tous ses secrets.

Monde surnaturel

À quoi ressemblait le paysage des Calanques à l'ère glaciaire ? Avec quels outils et techniques ont été réalisés les chefs-d'œuvre qui ornent la grotte Cosquer, monde surnaturel, accessible à pied à l’époque ? À quelles communautés appartenaient les hommes et femmes qui l'ont fréquentée et dont les traces de mains aux phalanges manquantes, dessinées sur les parois, intriguent les chercheurs ?

En suivant les scientifiques qui analysent avec passion la cavité ainsi que les artistes qui la reproduisent, ce riche et ambitieux documentaire, qui mêle prises de vues réelles, notamment d’impressionnantes images de plongée sous-marine, images de synthèse et animation, retrace l'extraordinaire histoire de l'une des plus importantes grottes ornées d'Europe, la seule du pourtour méditerranéen qui ait survécu à la dernière période glaciaire.

Un documentaire de Marie Thiry.