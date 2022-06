“La case du siècle” : « Summer of Revolution », dimanche 26 juin sur France 5

À découvrir dimanche 26 juin à 22:30 dans dans “La case du siècle” sur France 5, le documentaire inédit « Summer of Revolution » de Annette Lévy-Willard et Anne Richard.

Début des 70's, c'était il y a déjà 50 ans ! Un été pas comme les autres pour Annette, 25 ans, qui part avec ses copines du tout nouveau MLF (Mouvement de libération des femmes) pour une virée féministe chez les « sisters » américaines Women’s Lib.

De Washington à San Francisco, ensemble, elles veulent découvrir les expériences les plus radicales du pays – contre le patriarcat, pour la libération sexuelle, les luttes anti-sexistes ou anti-impérialistes – à bord d’un vieux schoolbus jaune, comme dans les films.

Mais, comme dans les films, rien ne se passe comme prévu : le bus explose au bout de deux étapes. Annette décide de poursuivre la route et se retrouve embarquée dans la grande histoire de l’Amérique en révolte, des communes hippies et des manifs contre la guerre du Vietnam, du rock et de la marijuana… elle qui cherchait juste à devenir un homme comme les autres !

Road-movie tout en archives, porté par la bande-son des 70’s, Country Joe et Janis Joplin entre autres, Summer of Revolution est un récit autant intime que politique, la voix de toute une génération de femmes bien décidées à faire changer le monde, avec de fiers échos à l'actualité. Un demi-siècle plus tard, la conquête pour l’égalité et le droit à l’avortement bat toujours son plein.