« La grande saga du Tour de France » mardi 28 juin sur France 2

À l'occasion du départ de la 109ème édition du Tour de France, France 2 propose une plongée exceptionnelle au cœur de la plus grande course cycliste au monde dans « La grande saga du Tour de France » mardi 28 juin à 21:10.

« La grande saga du Tour de France », c'est un voyage à travers l'histoire légendaire de cet immense événement et une rétrospective palpitante, faite d'archives cultes et rares.

Présentée par Leïla Kaddour et Laurent Ruquier, « La grande saga du Tour de France », ravira les inconditionnels du Tour et offrira un véritable éventail d'émotions pour toute la famille.

« La grande saga » revient en images sur l’histoire de l’événement sportif annuel le plus suivi au monde, mais aussi celui auquel les Français sont le plus attachés. Si le Tour de France propose chaque année un scénario digne des meilleures fictions, c’est qu’il dépasse largement le seul enjeu sportif. Le Tour de France, c’est une formidable plongée dans ce que la France a de plus profond : ses visages, ses histoires et ses territoires. L’histoire du Tour de France, c’est l’histoire de notre pays vue du plancher des vaches, et désormais aussi vue du ciel.

De la mythique caravane publicitaire à la voiture balai, des accidents aux erreurs de parcours, sans oublier l’affaire Festina. C’est l’histoire d’un monde fait de champions et de coureurs de l’ombre, trait d’union générationnel et social, qui de son salon au pas de sa porte, transporte chacun de nous tous les étés, dans un univers qui nous appartient.

Un panorama vertigineux à travers 9 thématiques :