« Les paillotes refusent de boire la tasse » mardi 28 juin sur France 5

Mardi 28 juin à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit « Les paillotes refusent de boire la tasse » réalisé par Valentine Amado.

Ce documentaire propose de découvrir et d'enquêter sur une vraie tradition de l'été de nos côtes françaises à l'heure où se préparent les vacances !

Née dans les années 50 sur le pourtour méditerranéen, la paillote est un cabanon de plage où l'on déguste un poisson fraichement pêché. Avec les congés payés, le phénomène explose : les paillotes grossissent, les matelas grignotent le sable. Et le nombre de couverts servis n'en finit pas d'augmenter… Jusqu'à devenir dans les années 90 des boîtes de nuit à ciel ouvert.

De la Corse à Saint-Tropez, 1 500 établissements accueillent alors près de 10 millions de visiteurs par an pour un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros ! Pourtant les paillotes sont aujourd'hui dans le collimateur des administrations : trop bruyantes, trop envahissantes, ne proposant pas toujours une cuisine digne de ce nom, ces restaurants éphémères sont menacés par la nouvelle loi littorale de 2006. Résultat : moins de paillotes, des établissements globalement plus encadrés et contrôlés, et même des structures qui sont systématiquement démontées à chaque fin de saison pour que la plage retrouve ses droits.

Mais ces établissements refusent de boire la tasse et ils ont décidé de résister. Ils tentent aujourd'hui de se réinventer : plus discrets, plus écolos et parfois même gastronomiques…