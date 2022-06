« Les chantiers de l'Atlantique : constructeurs de géants » mardi 28 juin sur RMC Découverte (vidéo)

À voir ou à revoir sur RMC Découverte mardi 28 juin à 21:05, le documentaire « Les chantiers de l'Atlantique : constructeurs de géants » réalisé par Thierry Fessard et Hugo Hernandez.

Plus de 150 ans de tradition et de savoir-faire, voilà ce que représente le port de Saint-Nazaire.

Sur plus de 118 hectares les Chantiers de l’Atlantique et leurs 2 700 ingénieurs, ouvriers et techniciens ont vu et fait naître des géants des mers comme le France ou le Queen Mary 2. Technologies de pointe et organisation sophistiqué pour pouvoir répondre à une production toujours plus élevée.

Plongeon au cœur des coulisses du plus grand chantier naval d’Europe afin de découvrir comment sont construits ces bateaux gigantesques.