« Lucie au pays des caribous » mercredi 29 juin sur France 5

Après être restés cloués au sol pendant près de deux ans, Lulu et Jérémy reprennent leurs aventures ! Et bonnes nouvelles : il n’a pas grandi, elle ne marche toujours pas, mais ils sont toujours aussi fous !

21:00 Lucie au pays des caribous

Dans les épisodes précédents, ils ont sillonné les États-Unis, le Japon et le Brésil. Pour ce nouveau road trip, ils décident de mettre le cap pour la première fois vers une région francophone : le Québec !

Entre rencontres, découvertes, fou rires et émotions, leur escapade, au cœur de l’été indien, les conduira de Montréal aux remparts fortifiés de la ville de Québec, en passant par les décors sauvages des Laurentides, jusqu'aux eaux glaciales du Saint-Laurent.

Un voyage au bout du monde, pour prouver une fois encore qu’impossible n’est pas Lulu.

Des décors à couper le souffle, des invités étonnants et des retrouvailles surprises avec ceux qui ont marqué la vie de Lucie, voilà comment résumer ce périple inoubliable à la découverte des curiosités du Québec et de ses habitants.

On rit, on pleure, on parle d’amour, de covid, des 40 ans de Lulu, de sa différence, de la protection des animaux, et même de mariage… Bref, la vie de Lulu, plus inspirante que jamais, et déjà prête à repartir.

Faites comme elle, installez-vous dans votre fauteuil, pour découvrir les aventures de Lucie, au pays des caribous.

21:50 Lucie : mission Brésil (rediffusion)

Lucie et Jérémy partent à la découverte du Brésil ! De Rio jusqu’aux chutes d’Iguazu, en passant par la jungle de la Costa Verde et les plages jet-set de Buzios. Un pays fascinant, qu’ils vont découvrir pour la première fois et qui leur réserve son lot de surprises… des bonnes… et des moins bonnes.