« Les reines du chantier » : 2 nouveaux épisodes diffusés jeudi 30 juin sur 6ter (vidéo)

À découvrir jeudi 30 juin à 21:05 sur 6ter, deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire inédite : « Les reines du chantier ».

En France, les femmes sont moins de 2% sur les chantiers...

Chantier du Grand Paris, construction d’un stade de rugby, chantier sous-marin, travaux sur des falaises ou sur des lignes haute-tension... Au cœur de ces chantiers XXL, des femmes apportent chaque jour leur pierre à l’édifice.

Elles sont grutière, plongeuse scaphandrière, pilote de tunnelier, conductrice d’engin en carrière, cordiste, technicienne en réseau électrique...

Vous allez suivre le quotidien exceptionnel de ces six reines du chantier, ces passionnées qui n’hésitent pas à mettre chaque jour leur vie en danger au cours de missions toujours plus spectaculaires et doivent s’imposer dans ces métiers masculins hors du commun tout en les conciliant à leur vie de femme et de famille !

Épisode 3

Marion, la plongeuse scaphandrière, doit plonger dans un bassin artificiel pour contrôler une fuite qui pourrait l’aspirer. Une fois terminé, elle repart pour inspecter la chaîne d’une bouée de marquage de 300 kg. Mais le caractère explosif de David, son chef, va compliquer l’intervention.

Après avoir escaladé une falaise de 300 mètres, Aurore, la cordiste, commence sa mission de renforcement. Mais la météo défavorable vient compromettre la mission… Aurore va ensuite réaliser sa 1re mission de bucheronnage, en tronçonnant des arbres qui menacent de tomber sur la route.

En l’absence de son père qui doit subir une opération, Marie, la conductrice d’engins XXL en carrière, va devoir gérer seule la carrière, en commençant par faire passer au camion de l’entreprise un contrôle technique déterminant.

Lola, la pilote de tunnelier, aide à la construction de la ligne 16 du Grand Paris. Seule femme dans son équipe et travaillant en 3/8, Lola doit creuser à l’aide de son tunnelier les futures parois du métro. Mais la visite surprise du directeur de travaux va mettre Lola sous pression…

Épisode 4

Claude, la grutière, commence à couler le béton du bâtiment. Après 25 allers-retours puis 24h de séchage, elle passe au démoulage des murs, un exercice périlleux, réalisé à l’aveugle, qui doit se faire en parfaite coordination avec l’équipe au sol…

Marie, la conductrice d’engins XXL en carrière, doit réaliser sa première livraison sans son père. Au programme, 16 tonnes de cailloux à déposer chez un particulier très exigeant. Heureusement, elle peut compter sur sa sœur jumelle Jessie, qui vient l’accompagner sur la mission.

Marion, la plongeuse scaphandrière, intervient en pleine mer sur une bouée de marquage qui menace de céder. L’ambiance avec David est tendue ; Marion prend sur elle et reste concentrée pour changer les maillons défectueux.

Maëva, la technicienne en réseau électrique, doit finir la réparation d’un câble électrique dénudé qui pourrait priver d’électricité tout un quartier. Pour accéder au câble, Maëva doit grimper à 15 mètres à la seule force de ses mains et ses jambes.