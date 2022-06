« La folie du camping-car » : série documentaire à revoir sur RMC Découverte jeudi 30 juin

Jeudi 30 juin à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir la série documentaire « La folie du camping-car » réalisée par Mikaël Pirat.

Les vacances en camping-car font de plus en plus d'adeptes. L’an dernier, il s’en est vendu un nombre record, près de 25 000 et les loueurs n’ont jamais été autant sollicités.

Épisode 1 Départ pour l'aventure

En Bretagne, Stéphane, 44 ans, et Myriam, 40 ans, en louent un pour la première fois. Et ils se lancent dans une aventure exceptionnelle : avec ses deux garçons de 9 et 5 ans, la mère de famille accompagne Stéphane dans un défi fou : rejoindre Bilbao, en Espagne.... à trottinette ! Près de 1 000 km !

L'autre véhicule qui a le vent en poupe, c'est le van. Plus petits, moins confortables mais plus maniables, les fourgons ont, eux aussi, leurs fans..

Épisode 2 L'aventure sur la route

Cet été, Laeticia et Benoît ont cédé à cette nouvelle tendance. Il y a quelques semaines, ils ont acheté un van aménagé flambant neuf. Pour la première fois, ils vont passer une semaine à son bord. Mais Julie, leur fille de 15 ans, trouve ce mode de vacances un peu spartiate. Surtout que la météo n'y met pas du sien.

Parfois inconfortable, ces maisons roulantes ont un avantage : leur coût.