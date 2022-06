« Grues et camions : les géants des chantiers » épisode 3, jeudi 30 juin sur RMC Découverte

Jeudi 30 juin à 21:05, RMC Découverte poursuivra la diffusion de la série documentaire inédite en 3 épisodes : « Grues et camions : les géants des chantiers » réalisée par Christophe Maillet.

Dans ce dernier épisode des missions compliquées attendent nos experts du levage.

Laurent et sa grue vont devoir emmener des techniciens à plus de 40 mètres de hauteur et ils n’auront qu’une journée pour nettoyer les gargouilles d’une collégiale classée aux monuments historiques.

Une nouvelle machine aux performances exceptionnelles va intégrer le parc de véhicules de la société mais les deux gérants vont surtout se confronter aux jalousies que cette arrivée va susciter au sein des grutiers.

Régis, qui doit partir à la retraite dans deux mois, n’a plus que quelques semaines pour former le grutier qui reprendra sa grue. Pour sa première mission en solo, Antonin aura la vie d’un scaphandrier au bout de ses joysticks.

Nous verrons également comment les grutiers sont confrontés quotidiennement aux dangers de la route et suivrons Christophe dans un convoyage très spécial. Cyril, lui, viendra en aide à un particulier dont la terrasse a été entièrement retournée par la tempête.

Sur les chantiers comme à l’atelier, leurs capacités d’adaptation vont être misent à rude épreuve.