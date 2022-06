« Derniers jours à Matignon » de Jean Castex, document diffusé jeudi 30 juin sur France 2

Jeudi 30 juin à 22:40, France 2 diffusera le documentaire inédit « Derniers jours à Matignon » écrit et réalisé par Julien Ferrat, Guillaume Martin et Renaud Revel.

Pendant ses cent derniers jours à Matignon, de la guerre en Ukraine à la nomination d’Elisabeth Borne au poste de Première ministre, les réalisateurs de ce document ont suivi Jean Castex, ses collaborateurs, des personnels, jour après jour. Une plongée en immersion au cœur de l’exercice du pouvoir, dans les coulisses de cette machine à gouverner, de cette « maison des crises » qu’est Matignon, comme l’on dépeint nombre de ses anciens locataires.

L’éclatement du conflit ukrainien, la crise sanitaire, le plan de relance et de résilience, la campagne présidentielle, l’équation personnelle avec le Président de la République, la démission et la passation de pouvoir : ce film retrace la vie d’une maison que fait tourner une fourmilière, le quotidien d’un Premier ministre aux manettes : au sein de son cabinet et sur le départ. Filmé dans son intimité.

Note d'intention de Julien Ferrat, Guillaume Martin et Renaud Revel :

A quelques jours d’une élection présidentielle et d’un changement de Premier ministre, une équipe de l’agence 1827 a pu suivre pour la première fois, en immersion, dans un contexte géopolitique inédit sous la Ve République avec le conflit ukrainien, le quotidien de Matignon.

Que se passe-t-il derrière les hauts murs et les lourdes portes de cette institution peu connue des français située au 57 de la rue de Varennes ? Comment s’organise la vie de cet Hôtel, épicentre de l'état, que font tourner quelque 600 salariés issus de nombreux corps de métiers, ainsi qu'un cabinet d'une quarantaine de membres attaché au Premier ministre? Et quel est le quotidien et l'état d'esprit de son locataire, Jean Castex ?

Un Premier ministre sur le départ, dont on suit les pas au jour le jour, sur le bureau duquel s'empilent les urgences, du Covid à la Corse, de l'Ukraine au soubresauts de la campagne présidentielle. Durant deux mois, des caméras ont pu pénétrer ainsi dans les coulisses d'une maison vers qui tout converge.

Une plongée exclusive et inédite au coeur de l'appareil d'état et des entrailles d'une maison secouée depuis le 24 février par l’onde de choc d’une guerre au coeur de l'Europe.