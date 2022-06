“Les routes de l'impossible” : « Ouganda-Congo, sur les routes de l'enfer » vendredi 1er juillet France 5 (vidéo)

À voir ou à revoir vendredi 1er juillet à 21:00 sur France 5, le numéro de la série documentaire “Les routes de l'impossible” : « Ouganda-Congo, sur les routes de l'enfer » de Charles Comiti & Julien Boluen.

Élever ses enfants, les porter, jusqu’à ce qu’ils volent de leurs propres ailes… Une histoire universelle qui se répète partout dans le monde.

Ce jour-là, elle débute dans les faubourgs de Kampala, la capitale de l’Ouganda. Dans quelques jours, Charles va passer d’un monde à l’autre. Le jeune homme a beau avoir 23 ans et 6 ans d’études derrière lui, il ne sera jamais un homme tant qu’il n’aura pas effectué le rite d’intronisation ancestral de sa tribu. C’est John Mark, son père, qui le guidera jusqu’à leur terre natale. Du Nord au Sud, père et fils devront traverser tout le pays pour retourner à leur village. Routes impraticables, animaux sauvages ou encore tribus ennemies… Le voyage risque d’être long et semé d’embuches.

De l’autre côté de la frontière, la saison des pluies bat son plein. Au Congo, Sherman et Mugenya, des chauffeurs ougandais qui reviennent au pays la benne chargée de nourriture. Rendues impraticables par la pluie, les routes congolaises risquent de leur donner du fil à retordre. D’autant que la frontière est encore loin et que leur vieux camion semble sur les rotules... Avec ces conditions, si leur cargaison de riz venait à pourrir les chauffeurs devront rembourser l’intégralité des denrées perdues. Un énorme manque à gagner que Sherman ne peut pas se permettre… C’est le début d’une périlleuse course contre le temps et les éléments.

En Ouganda, plus loin dans les terres, Josiane et ses 7 enfants se battent dans l’espoir d’un avenir plus radieux. Une fois les leçons faites, la petite famille se dirige vers le lac Katwé, l’unique source de sel du pays. Tous les jours et pendant de longues heures, Josiane et ses enfants s’épuisent à piétiner l’or blanc avant de le nettoyer. « C’est notre seule source de revenus ». Leur rêve : gagner assez pour continuer leurs études dans l’espoir, un jour, de sortir leur famille du besoin.

L’Ouganda, c’est aussi des paysages somptueux et des trésors uniques au monde. Le pays compte à lui seul près de 60 zones protégées, dont certaines inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. La plus précieuse d’entre-elles : La foret Bwindi, qui abrite les légendaires gorilles des montagnes. Surnommé « l’aigle des routes », Geoffrey aura pour mission de conduire trois gardes-forestiers jusqu’à la réserve. Secrètement, il espère avoir la chance d’apercevoir ces gorilles dont il a tant entendu parler lorsqu’il était enfant. Mais les atteindre n’est pas une mince affaire…

Qu’ils soient Ougandais ou Congolais, tous suivent le même chemin : survivre à la journée qui commence, avec l’aide d’un dieu ou une sacrée détermination...