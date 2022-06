« Apocalypse : les 10 scénarios de la fin du monde » : 2 épisodes diffusés sur RMC Story samedi 2 juillet

Samedi 2 juillet à 21:05, RMC Story diffusera deux épisodes de la série documentaire « Apocalypse : les 10 scénarios de la fin du monde ».

21:05 Invasion extraterrestre

Des extraterrestres lancent une attaque surprise contre la Terre. Des vaisseaux spatiaux se positionnent au-dessus des centres de pouvoir des grandes capitales mondiales.

A Washington, le Capitole et la moitié de la ville sont détruits. Le gouvernement américain est anéanti. D'autres soucoupes détruisent tous les satellites, empêchant ainsi toute communication. Tous ces vaisseaux sont dotés d'armes redoutables et inconnues, certaines biologiques, qui causent des millions de morts dans le monde.

L'humanité est grandement menacée et voit sa survie compromise.

22:00 Guerre nucléaire

La Troisième Guerre mondiale éclate et le cauchemar nucléaire devient réalité : des milliers de bombes à hydrogène détruisent les plus grandes villes du monde. Une retombée mortelle de cendres et de débris radioactifs crée un hiver nucléaire, plongeant la planète tout entière dans une période de glaciation soudaine.

Les cultures vivrières disparaissent dans le monde entier et la famine massive conduit l'humanité au bord de l'extinction.