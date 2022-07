“L'heure D” : « Sri Landaise » de Maylis Dartigue, mercredi 6 juillet sur France 3

Mercredi 6 juillet à 23:30 dans la case documentaire “L'heure D”, France 3 diffusera le documentaire « Sri Landaise » réalisé par Maylis Dartigue.

« J'ai deux mères, un père, trois sœurs et un frère. Nous habitons de part et d'autre du globe, et sommes liés par l'événement de mon adoption. En revenant sur la terre de ma naissance, grâce au cinéma, je tente d'inventer notre famille. »

Adoptée à l’âge de 3 semaines par un couple français, la réalisatrice retrouve à 24 ans sa mère biologique au Sri Lanka.

Grâce au cinéma, elle réinvestit sa propre histoire et choisit d’inventer son identité entre deux lignées et deux cultures.

Un documentaire réalisé par Maylis Dartigue.

7ème saison de “L'heure D”

“L'heure D” entre dans sa 7e saison avec 13 films inédits, fruits d’une collaboration active entre l’antenne nationale et les 13 antennes régionales de France 3. La collection renouvelle son ambition de favoriser l’émergence de premiers films et de nouveaux talents et s’affirme toujours comme espace de liberté avec une identité forte, quelles que soient les thématiques abordées.

Cette année encore, “L'heure D” s’ancre dans la société contemporaine et s’aventure du côté de la famille, des liens d’amitié et d’amour… La culture n’est pas oubliée non plus avec des films qui nous entraînent au cœur du pouvoir des mots, de la création théâtrale et dans les entrailles de la terre.