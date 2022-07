“Des trains pas comme les autres” au Guatemala, jeudi 7 juillet sur France 5 (vidéo)

Jeudi 7 juillet à 21:00, France 5 diffusera le premier numéro inédit de la 12ème saison de la série documentaire “Des trains pas comme les autres” avec Philippe Gougler.

Découvrir un pays à bord de ses trains, voyager avec ses habitants, avancer au milieu de paysages au rythme de la locomotive… Philippe Gougler a la curiosité contagieuse et le goût du voyage, ponctué par les rencontres.

Pendant tout l'été, il partage à bord de trains typiques, ses balades dépaysantes au cœur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Première destination de cette 12ème saison : le Guatemala.

Après une longue histoire ferroviaire, le Guatemala a peu à peu perdu ses trains. Mais, en cherchant un peu, notre globe-trotteur Philippe Gougler risque bien d’être surpris…

De nouvelles lignes sont en construction, et on peut trouver en état de fonctionnement des engins fabriqués de bric et de broc transportant de l’eau potable sur rail ou des nouveaux trains ralliant la capitale Guatemala City…

Le Guatemala regorge aussi de paysages grandioses : des volcans actifs sur lesquels cuisent d’étonnantes pizzas, le magnifique lac Atitlán, et bien évidemment le site de Tikal, son ancienne cité maya et ses temples fascinants nichés au cœur d’une forêt mystérieuse. Une forêt qui va révéler à Philippe Gougler d’étonnants secrets… comme par exemple le chewing-gum naturel issu de la sève de certains arbres. En bref, des rencontres originales pour un pays trop peu connu.