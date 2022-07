« Les reines du chantier » : Les 2 derniers épisodes diffusés jeudi 7 juillet sur 6ter (vidéo)

À découvrir jeudi 7 juillet à 21:05 sur 6ter, les deux derniers épisodes inédits de la série documentaire « Les reines du chantier ».

En France, les femmes sont moins de 2% sur les chantiers...

Chantier du Grand Paris, construction d’un stade de rugby, chantier sous-marin, travaux sur des falaises ou sur des lignes haute-tension... Au cœur de ces chantiers XXL, des femmes apportent chaque jour leur pierre à l’édifice.

Elles sont grutière, plongeuse scaphandrière, pilote de tunnelier, conductrice d’engin en carrière, cordiste, technicienne en réseau électrique...

Vous allez suivre le quotidien exceptionnel de ces six reines du chantier, ces passionnées qui n’hésitent pas à mettre chaque jour leur vie en danger au cours de missions toujours plus spectaculaires et doivent s’imposer dans ces métiers masculins hors du commun tout en les conciliant à leur vie de femme et de famille !

Épisode 5

Un bateau s'est échoué dans le port et Marion, la plongeuse scaphandrière, doit plonger pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de gasoil susceptible de polluer le port et va tenter de sauver les affaires du marin… Mais le courant violent compromet la mission de Marion, épuisée par cette plongée chaotique.

Alors qu’elle doit retrouver sa mère et sa sœur, Lola, la pilote de tunnelier, est coincée dans la draisine, la navette qui doit la remonter à la surface… Lola est ensuite confrontée à une autre difficulté : un dysfonctionnement majeur menace de retarder le chantier du Grand Paris…

Marie, la conductrice d’engins XXL en carrière, doit manœuvrer dans des petites routes sinueuses puis décharger à un endroit difficile, gênée par des branches d’arbres et des câbles électriques qui se coincent dans sa benne… Elle entame ensuite le terrassement d’un particulier.

À 2h du matin, Maëva, la technicienne en réseau électrique, doit réaliser une intervention dangereuse : réparer, alors qu’il est toujours sous tension, le réseau électrique endommagé par une tempête… et à 6h, sa 2e mission de la journée débute : celle de maman de deux ados dont elle est très proche.

Épisode 6

Lola, la pilote de tunnelier, parvient à détecter l’origine de la panne : un câble d’alimentation mal relié ; elle peut donc relancer le creusement et poser de nouveaux anneaux pour avancer ce chantier pharaonique qui s’achèvera en 2026.

Marie, la conductrice d’engins XXL en carrière, continue le terrassement d’un particulier. Après avoir nivelé la 1re couche au compacteur, elle doit déposer une 2e couche de cailloux plus fins. Mais la visite surprise de son père va mettre sous pression la jeune femme…

Après avoir aidé au tronçonnage des arbres, Aurore, la cordiste, doit en sécuriser l’abattage. Mais le matériel défectueux ralentit Aurore et ses collègues. Cette mission de bucheronnage marque la fin du chantier de sécurisation du Col de Larche qui aura duré 7 mois, ce qui rend nostalgique Aurore.

Claude, la grutière, doit poser des poutres de 2 tonnes sur des murs de béton de 2 mètres, un travail de précision très stressant pour Claude. Puis débute le chantier du 2e étage du complexe sportif qui ouvrira en fin d’année…

Maëva, la technicienne en réseau électrique, doit mettre en place un transformateur de 1 700 kilos, une tâche extrêmement physique que Maëva se plait à faire au même titre que ses collègues masculins.