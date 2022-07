« La folie du camping-car » : 3ème épisode diffusé sur RMC Story jeudi 7 juillet

Jeudi 7 juillet à 21:05, RMC Story diffusera le troisième et dernier épisode de la série documentaire « La folie du camping-car » réalisée par Mikaël Pirat.

Les vacances en camping-car font de plus en plus d'adeptes. L’an dernier, il s’en est vendu un nombre record, près de 25 000 et les loueurs n’ont jamais été autant sollicités.

Épisode 3 Road trip en famille



Voyager en toute liberté et à moindre coût, vivre près de la nature... les avantages des vacances en camping car sont nombreux. Mais elles ont aussi quelques petits inconvénients.

C'est ce que vont découvrir Romane, Juliette, Mathilde et Julia. Cet été, ces 4 jeunes infirmières ont craqué pour le combi, un van des années 70, plus à la mode que jamais. A son bord, direction Saint-Tropez. Mais l'absence de confort, et surtout un moteur très capricieux va peut-être leur faire regretter ce choix…

Les vacances rustiques, ce groupe de copain en a l'habitude. Cette année, Jean-Luc, adepte des rallye 4*4, va embarquer ses amis dans une aventure incroyable sur les chemins escarpés des Alpes. Petites routes tortueuses, bivouacs à la belle étoile... une vie de robinson. Mais pas certain que ce séjour à la dure séduise toute la bande.

À la suite de ce 3ème épisode de la série, RMC Story rediffusera les 2 premiers épisodes.