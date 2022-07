« Les âges de la vie » : de l'enfance au grand âge, samedi 9 juillet sur ARTE

Des découvertes de l'enfance à la sagesse du grand âge, aperçu de deux périodes charnières de l'existence, vécues et appréhendées différemment selon les siècles. Un document en deux parties à voir sur ARTE samedi 9 juillet à partir de 20:50.

Partie 1 Histoire de l’enfance

Qu'est-ce que l'enfance, exactement ? À quoi ressemblait-elle autrefois et quels éléments façonnent notre regard sur cette première période de la vie, aujourd'hui ?

La Grèce antique avait sa conception de l’éducation, qu’elle déclinait dans des principes pédagogiques, quand les Romains, eux, étaient capables d’abandonner leurs enfants.

Le siècle des Lumières et les écrits de Rousseau changeront radicalement l’approche de l’éducation en Europe, valorisant l’épanouissement et la liberté des enfants. On autorisera cependant qu’ils travaillent jusqu’à la fin du XIXe siècle en France et en Allemagne, privant nombre d’entre eux de l’insouciance de cet âge.

Partie 2 Histoire de la vieillesse

Si vieillir semble conférer à certains la sagesse et à tous une vie riche de souvenirs et d’anecdotes, c'est aussi prendre le chemin du déclin. Comment nos aînés ont-ils assumé socialement ce statut à travers les siècles ?

Gilgamesh déjà, en Mésopotamie antique, courait derrière le mythe de la jeunesse éternelle. Dans la Grèce antique, on tournait souvent la vieillesse en dérision dans les pièces de théâtre populaires, quoiqu'à Sparte atteindre un âge avancé suscitât le respect des plus jeunes. L’espérance de vie ayant augmenté au cours des dernières décennies, les maisons de retraite semblent aujourd’hui fournir une solution à ce qui était devenu un "problème" pour les familles. Mais à quel prix ?