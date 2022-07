“Une maison, un artiste” : « Bourvil, son petit val perdu » dimanche 10 juillet sur France 5

Dimanche 10 juillet à 22:40, France 5 vous proposera de découvrir un inédit de la collection documentaire “Une maison, un artiste” consacré cette semaine à Bourvil.

Bourvil, de son vrai nom André Raimbourg, achète en 1955 à Montainville, village perdu des Yvelines, une maison blanche atypique perchée sur une colline, alors que la France fredonne ses chansons comiques, qu'il triomphe dans des opérettes et s’apprête à jouer un des rôles de sa vie : « La traversée de Paris ».

Ici, il s'évade pour retrouver son jardin où il aime planter des arbres. Une nature qui lui rappelle sa Normandie natale qu'il aime au point d'avoir adopté comme nom d'artiste celui de son village, Bourville !

Chaque été, il y retourne un mois et va tous les jours à la plage de St-Aubin-sur-mer avec sa femme Jeanne et ses deux fils. Le chanteur des « Crayons » et du « Bal perdu » et l'acteur aux 53 films dont les cultissimes "Le corniaud" et "La grande vadrouille" est devenu quelqu'un, mais pas quelqu'un d'autre.

Entre sa maison d'enfance à Bourville et sa parenthèse enchantée à Montainville, André est resté un homme simple et heureux de vivre. Jusqu'à ce que le cancer l'emporte à 53 ans, laissant un pays en pleurs.

Cet acteur resté immensément populaire est raconté par ses fils, Dominique et Philippe Raimbourg, sa nièce, Gervaise Leméteil, Danièle Thompson, fille de Gérard Oury et scénariste de "La grande Vadrouille" et du "Cerveau", Marina Vlady qui fut sa partenaire dans "Les bonnes causes" et Xavier Beauvois, normand d'adoption et fan de celui qui lui a fait aimer le cinéma.

Écrivains, chanteurs, peintres, personnages iconiques… “Une maison, un artiste” revisite la vie et le parcours de quelques grands noms, du monde des arts et de la culture, ou de ceux qui ont laissé une trace de notre mémoire, en dévoilant les maisons qui ont marqué leur existence et nourri leur imaginaire.