« Les pires accidents : ascenseurs et escalators » lundi 11 juillet sur RMC Story

À découvrir sur RMC Story lundi 11 juillet à 21:05, les deux épisodes de la série documentaire inédite « Les pires accidents : ascenseurs et escalators ».

Découvrez les secrets des machines les plus coûteuses et les plus banales que nous utilisons chaque jour.

Avec l'aide d'experts du secteur, vous verrez pourquoi cette technologie apparemment innocente peut soudainement devenir terrifiante.

Des accidents incroyables où des personnes ont été piégées ou blessées à cause d’escalators ou d’ascenseurs en apparence sans dangers.

Plongez au cœur du monde fascinant des ascenseurs et découvrez les moments terrifiants où ces machines du quotidien provoquent soudainement le chaos. Capables de capturer des personnes, de les piéger dans leurs portes et de dévaler soudainement les étages, vos déplacements peuvent se transformer en véritables moments d’horreur…