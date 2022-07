“Des trains pas comme les autres” en Italie, jeudi 14 juillet sur France 5 (vidéo)

Jeudi 14 juillet à 21:00, France 5 diffusera le second numéro inédit de la 12ème saison de la série documentaire “Des trains pas comme les autres” avec Philippe Gougler. Cette semaine, direction l'Italie.

Pour ce voyage, Philippe parcourt l’Italie en commençant par là où tous les chemins mènent : Rome. Longtemps le centre du monde, la ville reste très riche par son histoire, son architecture, mais aussi ses habitants. Il y rencontre un candidat à la mairie pour le moins original, habillé en Néron.

Rapidement, Philippe profite des sièges baquets d’une Ferrari, mais il ne s’agit pas là d’une voiture mais bel et bien d’un train, très rapide évidemment ! Direction Sansepolcro pour assister à une tradition d’affrontement de quartiers au travers de joutes verbales et autres concours d’arbalètes.

Notre globe-trotteur reprend ensuite la route vers la Toscane pour se rendre chez la reine des pâtes fraîches, à Brisighella. La dégustation promet d’être aussi savoureuse que gourmande !

Philippe monte ensuite à bord du train de Dante, très chic, tout de bois décoré, parfait décor pour une discussion sur la philosophie dantesque. Arrivé à Florence, les sculptures et le Duomo lui donnent l’idée de visiter les carrières de marbre de Carrare d’où provient cette matière si présente dans l’histoire de l’art italienne.

Le dernier train le conduit à Norcia, ce village durement touché par le séisme de 2016. Il y rencontre le prêtre 2.0 Don David, qui n’a pas perdu de son optimisme. Une belle façon de constater qu’en plus de ses superbes paysages, la beauté de l’Italie se cultive aussi dans la tête et le cœur.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro tourné au Canada.

Prendre le train au Canada pour Philippe Gougler, c'est un vieux fantasme. Enfin cette fois, c'est la bonne ! On traverse tout un continent d’Est en Ouest, la neige et la glace recouvrent le pays, pendant qu'on on parcourt plus de 4000 km dans le cocon d’un compartiment du mythique train « le Canadien ».

De Montréal à Vancouver en passant par Toronto, Philippe part à la rencontre des indiens natifs, les Innus qui seraient les premiers humains à avoir fréquenté la région de Québec il y a environ 8000 ans, ou encore les habitants de la capitale qui, malgré le froid, pratiquent un yoga hivernal : le Snowga.

Au centre du pays, c’est à bord d’un engin improbable qui date des années 60, un bombardier, que Philippe découvre l’immense lac de Winnipeg.