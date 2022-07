« Gitans, au coeur d’un pèlerinage hors-normes », jeudi 14 juillet sur RMC Story (vidéo)

Jeudi 14 juillet à 21:05, RMC Story vous proposera une immersion au cœur d'un pèlerinage hors normes, celui des gens du voyage à Saintes. Un document de 70 minutes réalisé par Patrick Dedole pour Tony Comiti avec la participation de RMC Story.

Le pèlerinage des Saintes est un événement important pour les gens du voyage. Il s’agit du plus grand rassemblement de Gitans en Europe. La petite cité balnéaire des Saintes-Maries-de-la-Mer, comptant seulement 2000 habitants à l’année, est prise d’assaut par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Cette arrivée massive impose à la municipalité́ une lourde logistique pour permettre une cohabitation plus paisible entre les habitants et les pèlerins.

Depuis 1953, Manouches, Gitans, Rhoms, Sintis, Yéniches ou Tsiganes viennent chaque année au mois de mai célébrer la vie et son attachement à la communauté. Pour eux, seul compte la tradition, les liens du sang, la solidarité familiale et l’amour pour leurs enfants.

Nous vous proposons de suivre le clan Helmstetter, une famille Tsigane sédentarisée dans la région de Strasbourg qui s’apprête à cheminer vers la Terre dont leur a tant parler leur matriarche « Marie ». Nous ferons la rencontre aussi du clan des Baptistes, fiers d’appartenir, depuis 1935, à la confrérie des Saintes et d’avoir l’honneur de porter lors de la procession « Sainte Sara ».

Découvrez à travers ce documentaire, le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer, événement religieux unique en France qui permet à des familles entières de se réunir, d’être solidaire et d’avoir, pour seulement un temps, une terre promise…