« Krach asiatique, les leçons d'une crise financière » mardi 19 juillet sur ARTE

Avec des experts de premier plan, dont le prix Nobel Joseph Stiglitz, ce documentaire diffusé mardi 19 juillet à 22:20 décrypte la crise asiatique de 1997, qui a fait trembler l’économie mondiale.

Lorsque la Bourse et la monnaie thaïlandaises s’effondrent le 2 juillet 1997, les économies des pays du Sud-Est asiatique – et même au-delà – dégringolent en cascade, emportées dans une tempête dont les effets se propageront en Russie et se feront sentir jusqu'au Brésil. Si le séisme financier de 2008 et ses terribles conséquences sont restés gravés dans les esprits, l’ampleur de la crise de 1997 a aujourd’hui tendance à être oubliée.

Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l’économie mondiale menace pourtant de s’effondrer. Alors en plein développement, le continent asiatique, avec ses "dragons" (Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hongkong) et ses "bébés tigres" (Thaïlande, Malaisie, Indonésie et Philippines), subit un violent coup d’arrêt qui prend de court la planète. Les mesures adoptées à la hâte pour amortir le choc ne font qu’aggraver la situation, déclenchant une intervention du Fonds monétaire international (FMI) pour endiguer la crise. Comment en est-on arrivé là ?

Chronologie détaillée

Cet épisode a fait surgir une question fondamentale qui demeure aujourd’hui encore sans réponse : le risque d’effondrement serait-il intrinsèque au fonctionnement de l’économie globalisée ?

Ce documentaire déroule la chronologie détaillée des événements et analyse leur impact sur les équilibres économiques postguerre froide, en mobilisant les éclairages de témoins de premier plan : l’Américain Joseph Stiglitz, économiste en chef de la Banque mondiale de 1997 à 2000, l’ancien vice-ministre des Finances japonais Eisuke Sakakibara, le conseilller du président de la République de Corée du Sud Moon Chung-in, mais aussi Kirida Bhaopichitr, l'économiste principale pour la Thaïlande à la Banque mondiale, ou encore Ceyla Pazarbasioglu, la directrice du département stratégie du FMI.