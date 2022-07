“L'heure D” : « Le bleu te va bien », mercredi 20 juillet sur France 3

Mercredi 20 juillet à 23:20 dans la case documentaire “L'heure D”, France 3 diffusera le documentaire « Le bleu te va bien » réalisé par Lucie Rivolaen.

L’année de ses 57 ans, Maryvonne, atteinte d’un syndrome amnésique, est placée dans l’EHPAD de Landerneau.

Ses trois filles, Lucie, Justine et Lise, encaissent les conséquences de la maladie, mettent leurs vies personnelles en suspend pour soutenir leur mère et s’adapter à cette situation à laquelle elles n’étaient pas préparées à l’approche de la trentaine.

Lucie décide alors de filmer de l’intérieur ce corps familial chamboulé. Elle y explore les liens resserrés ou distendus, éprouve les distances nécessaires et parfois impossibles.

7ème saison de “L'heure D”

“L'heure D” entre dans sa 7e saison avec 13 films inédits, fruits d’une collaboration active entre l’antenne nationale et les 13 antennes régionales de France 3. La collection renouvelle son ambition de favoriser l’émergence de premiers films et de nouveaux talents et s’affirme toujours comme espace de liberté avec une identité forte, quelles que soient les thématiques abordées.

Cette année encore, “L'heure D” s’ancre dans la société contemporaine et s’aventure du côté de la famille, des liens d’amitié et d’amour… La culture n’est pas oubliée non plus avec des films qui nous entraînent au cœur du pouvoir des mots, de la création théâtrale et dans les entrailles de la terre.