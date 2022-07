“70 ans de duos comiques” à revoir sur France 3 vendredi 22 juillet (vidéo)

A voir ou à revoir vendredi 22 juillet à 21:10 sur France 3, le document “70 ans de duos comiques” qui vous vous proposera de redécouvrir les grands duos comiques de ces 70 dernières années.

Depuis les années 50, le succès des duos comiques ne s’est jamais démenti en France. Une tradition qui a vu le jour avec la rencontre entre Pierre Dac et Francis Blanche et qui, au fil des décennies, s’est affirmée avec des figures incontournables de l’humour qui ont imposé leur personnalité duelle et leur sens imparable du rire :

Jean Poiret & Michel Serrault, les Bodin’s, Coluche & Thierry Le Luron, Laurent Gerra & Virginie Lemoine, les Chevaliers du Fiel, Muriel Robin & Guy Bedos, Chevallier & Laspalès, Antoine de Caunes & José Garcia, Michèle Laroque & Pierre Palmade, les Vamps, et beaucoup d’autres…

France 3 vous invite à redécouvrir ces grands duos comiques dans un documentaire, riche en extraits. Pendant plus de deux heures, replongez dans leurs plus grands sketchs et découvrez l’histoire de chacun de ses duos qui font rire les Français depuis 70 ans.

À travers l’évolution de la société française et les témoignages de ces figures incontournables du rire, découvrez comment ces duos comiques se sont nourris de l’actualité et du quotidien (le couple, la politique, la condition féminine, la télévision…) pour livrer quelques-uns de leurs plus grands moments d’anthologie sur scène ou à la télévision.

Un documentaire pour rire deux fois plus !