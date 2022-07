À voir ou à revoir sur RMC Story vendredi 22 juillet à 21:05, le documentaire « Mon oncle, le tueur de la Green River ».

L’histoire captivante de Gary Ridgway, surnommé « le tueur de la rivière Green », raconté de manière inédite par les membres de sa propre famille.

De 1982 à 1998, Gary a tué au moins 49 femmes - et plus tard avoué en avoir assassiné beaucoup plus. Pendant ces années, Gary mena une vie sans prétention avec sa famille et ses amis, qui n'avaient aucune idée des crimes horribles qu'il avait commis.

Il est finalement arrêté en 2001, puis condamné à la prison à vie.