« Quand l’Europe s’enflamme : maîtriser les incendies » samedi 23 juillet sur ARTE (vidéo)

Face à la multiplication des incendies de grande ampleur en Europe, comment lutter au mieux contre cette menace ? Un document à voir ou à revoir sur ARTE samedi 23 juillet à 17:55.

Face aux feux de forêt qui sévissent en ce moment en France et partout en Europe, ARTE change sa programmation et propose samedi 23 juillet à 17:55 le documentaire « Quand l’Europe s’enflamme: maîtriser les incendies », qui fait un tour d’horizon des méthodes pour lutter contre ce fléau.

L'Europe brûle. Des températures record et une sécheresse extrême provoquent actuellement des feux de forêts dévastateurs, en particulier dans le sud de l'Europe. De nombreux incendies font rage en Turquie, en Croatie, en Espagne, au Portugal et en France, détruisant de vastes étendues de terres.

« Quand l’Europe s’enflamme: maîtriser les incendies »

Chaque année sur le globe, des centaines de millions d’hectares de végétation sont emportées par les flammes. Durant l’été 2018, l’Europe a connu un avant-goût des conséquences prévisibles du changement climatique, avec des températures record et une sécheresse extrême entraînant des feux de forêt d’une ampleur inédite, notamment en Suède, pays peu coutumier de ce phénomène.

Comment mieux prévenir et maîtriser les incendies, dont plus de 90 % sont d’origine humaine ? Climatologues et spécialistes de la lutte contre le feu unissent leurs forces pour répondre au mieux à cette menace grandissante.

Prévention accrue auprès des plus jeunes, systèmes de détection innovants ou plantation de cyprès pour faire barrage aux flammes… : de la France à l’Espagne en passant par l’Allemagne, tour d’horizon des méthodes à l’étude pour lutter contre ce fléau.