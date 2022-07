“Les 100 lieux qu'il faut voir” : « Corse, le chemin des merveilles » dimanche 24 juillet sur France 5 (vidéo)

Dimanche 24 juillet à 20:55, France 5 vous proposera un nouvel inédit de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'il faut voir” : « Corse, le chemin des merveilles », une écouverte d'un site exceptionnel aux côtés d'enfants du pays.

L’île de Beauté porte bien son nom ! Cet épisode vous emmène tout au long du plus fameux des sentiers de grande randonnée français, le GR 20. Un voyage qui s’attache à donner la parole à celles et ceux qui le connaissent le mieux et à mettre en lumière un territoire à la géographie aussi complexe que splendide.

Crée au début des années 1970, presque en même temps que le parc naturel régional de Corse, le GR 20 est aujourd’hui un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de randonnées et de tourisme vert.

De Calenzana à Conca, c’est un périple au cœur de la Corse, où se mêlent histoire et patrimoine naturel exceptionnel à préserver.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Le Val de Loire, de la cité royale d'Amboise à l'Anjou ».

Le Val-de-Loire offre un éventail infini de paysages bucoliques et de monuments somptueux. Parmi ses forêts luxuriantes se dressent les plus beaux châteaux de l’hexagone, où s’inscrivent des pages entières de notre histoire.

Cette terre mythique traversée par la Loire, vous fera découvrir le Clos Lucé - la dernière demeure de Léonard de Vinci - le majestueux château de Chambord, mais aussi l’Abbaye de Fontevraud, qui fut en son temps dirigée par une femme.

Connaitre le Val-De Loire, c’est aussi partir à la rencontre de ses artisans. La fabrication du vinaigre traditionnel d’Orléans, ainsi que la recette de la carpe à la Chambord, n’auront plus de secrets pour vous.

Le Val-De Loire, regorge aussi de lieux étonnants, comme la magnanerie logée dans une maison troglodytique du ravissant village de Bourré.