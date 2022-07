« Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe » mardi 26 juillet sur RMC Découverte (vidéo)

À voir ou à revoir mardi 26 juillet à 21:05 sur RMC Découverte, le documentaire « Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe » réalisé par Franck Vrignon et Claire Denavarre.

Nausicaa est le plus grand aquarium de France. En 2018, il a fait peau neuve pour devenir le plus grand aquarium d´Europe. Il s´est fixé comme objectif d´atteindre 1 million de visiteurs par an et agrandir sa superficie à 10 000m2.

Ce chantier pharaonique sur lequel plus de 200 personnes ont travaillé sans relâche, a donné naissance notamment à un aquarium géant de 9 500 m3, d’une profondeur de neuf mètres qui offre une expérience interactive et immersive avec l´utilisation des nouvelles technologies.

Avec ses 36 000 animaux marins exposés, ce lieu féérique offre un spectacle époustouflant aux visiteurs du monde entier.