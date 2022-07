“Des trains pas comme les autres” en Sibérie, jeudi 28 juillet sur France 5 avec Philippe Gougler (vidéo)

Jeudi 28 juillet à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit de la 12ème saison de la série documentaire “Des trains pas comme les autres”. Direction cette semaine la Sibérie...

C'est en Sibérie que Philippe Gougler va réaliser l’un de ses rêves : découvrir les profondeurs de cette région, en plein hiver, à bord du Transsibérien.

On est loin du train de luxe que l’on imagine, car le globe-trotter a choisi le Transsibérien de tous les jours, celui qu’empruntent les russes et qui peut vous faire traverser ce territoire pour le prix d’un Paris-Lyon.

Au programme de ce long périple : Iakoutsk, la ville la plus froide du monde, le mythique lac Baïkal, et Vladivostok, la ville la plus à l’Est de la Russie.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro tourné à Taiwan.

A Taiwan, Philippe découvre une île étonnante. Ultra connectée, trépidante, Taipei, la capitale, contraste avec ses montagnes et le calme de ses campagnes. La parcourir en métro, c'est rencontrer des jeunes habillés en personnages cosplay, c'est goûter à l'animation des marchés nocturnes où le tofu puant rivalise avec les huîtres frites.

High tech et moderne, Taiwan l'est aussi côté train : Philippe explore l'ouest rural de Taiwan en train à grande vitesse, un mélange de Shinkansen japonais et de TGV français, qui relie Taipei à Tainan, la capitale religieuse aux centaines de temples, en deux heures.

Notre voyageur ira aussi à la rencontre d'une des ethnies aborigènes qui perpétuent dans les montagnes des traditions parmi les plus anciennes de Taiwan. Philippe emprunte aussi la Pingxi Line, un train qui l'emmène tout droit dans une ville où les chats sont plus nombreux que les habitants !

Enfin, Taiwan abrite un des derniers trains à haut-plateau du monde, le petit train d'Alishan : avec des ingénieurs-cheminots chargés de sa rénovation, Philippe accède ainsi au toit de Taiwan, au-dessus de la mer de nuages.