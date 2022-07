“L'heure D” : « Ma soeur forever », mercredi 27 juillet sur France 3

Mercredi 27 juillet à 23:30 dans la case documentaire “L'heure D”, France 3 diffusera le documentaire « Ma soeur forever » réalisé par Florian Richaud.

Dans quelques jours, Claire se fiance. Depuis toute petite, elle a rêvé du prince charmant, d’une belle robe blanche et d’une lune de miel. Entourée de sa famille et de ses amis, elle savoure ce moment merveilleux.

Mais, très vite, le mariage l’ennuie. Elle met fin à son conte de fées et poursuit sa vie dans l’ESAT, un foyer pour handicapés où elle vit en semi autonomie. L’amour ne fait pas tout.

Devant la caméra de son frère, Claire interroge sa vie, les rêves possibles. Lui la regarde vivre, aimer, souffrir, en quête de toujours plus d’indépendance.

7ème saison de “L'heure D”

“L'heure D” entre dans sa 7e saison avec 13 films inédits, fruits d’une collaboration active entre l’antenne nationale et les 13 antennes régionales de France 3. La collection renouvelle son ambition de favoriser l’émergence de premiers films et de nouveaux talents et s’affirme toujours comme espace de liberté avec une identité forte, quelles que soient les thématiques abordées.

Cette année encore, “L'heure D” s’ancre dans la société contemporaine et s’aventure du côté de la famille, des liens d’amitié et d’amour… La culture n’est pas oubliée non plus avec des films qui nous entraînent au cœur du pouvoir des mots, de la création théâtrale et dans les entrailles de la terre.