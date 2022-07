« Famille Royale : les derniers secrets de la couronne britanique » : document inédit à voir sur C8 jeudi 18 août

Jeudi 18 août à 21:10, C8 diffusera le documentaire inédit « Famille Royale : les derniers secrets de la couronne britanique ».

Ce documentaire propose une immersion dans la vie publique et privée des membres de la famille royale contemporaine et met en scène quatre générations de la famille royale : la reine Elizabeth II, son fils et actuel héritier du trône, le prince Charles, son héritier, le prince William, et le futur roi, le prince George, qui règnent non seulement sur la Grande-Bretagne mais aussi sur l’imaginaire du monde.

À la veille du mariage du prince Harry et de Meghan Markle, « Famille Royale : les derniers secrets de la couronne britanique » part d’une question simple : comment en est-on arrivé là ? Comment une Américaine, biraciale et divorcée, s’est-elle retrouvée au seuil de la famille la plus puissante du monde ? Comment une institution aussi rigidement construite sur des idées de succession héréditaire en est-elle venue à accueillir dans ses rangs une identité aussi radicalement nouvelle ?

En remontant au XXe siècle, nous explorons les moments clés de l’histoire de la couronne pour y trouver des échos éclairants de notre présent : avec Wallis Simpson, nous faisons la connaissance d’une autre divorcée américaine dont la romance illicite avec le roi Édouard VIII a ébranlé la compréhension du mariage royal par le public et lui a coûté le trône.

Avec la princesse Diana, c’est un visage très attachant qui entre sous les feux de la rampe, invitant le pouvoir volatil de la célébrité moderne à propulser l’image de la monarchie vers de nouveaux sommets. Dans ses fils, William et Harry, nous voyons des leaders qui comblent le fossé entre le devoir et la famille, plaçant des actes de compassion exemplaires au premier plan. Et à travers toute cette histoire tumultueuse se tient la reine Elizabeth II, qui remodèle toujours l’image de la couronne pour répondre à l’évolution constante du caractère de son peuple.