“Les 100 lieux qu'il faut voir” : « Au fil de la Dordogne » dimanche 31 juillet sur France 5 (vidéo)

Dimanche 31 juillet à 20:55, France 5 vous proposera un nouvel inédit de la collection documentaire “Les 100 lieux qu'il faut voir” : « Au fil de la Dordogne».

Traversant plus de six départements sur près de 500 km, la rivière Dordogne se fraie un chemin entre des paysages aussi variés que somptueux et un patrimoine d’une richesse rare.

Dans la haute vallée de la Dordogne, les étendues de terres vierges invitent à la contemplation autant qu’à la découverte. Le majestueux château de la Vigne, perché sur son promontoire domine la vallée alors que le petit village d’Autoire est niché au creux d’un des plus beaux cirques naturels du Quercy.

En plein cœur du Périgord noir, là où la guerre de Cent ans a marqué de son seau ce territoire, les sous-sols cachent autant de trésors que les majestueux châteaux, comme celui des Milandes où Joséphine Baker décida d’y élever les douze enfants adoptés de par le monde.

Enfin, à l’approche de son embouchure, la région du Libournais se raconte à travers ses paysages de vignes. La ville de Libourne fut au moyen-âge un port maritime enfoncé à 100 kilomètres à l’intérieur des terres et d’où partaient les cargaisons de vin pour l’Angleterre à l’époque où l’Aquitaine appartenait encore aux Anglais.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Les Alpes de Haute-Provence, de l'Ubaye à la Provence de Giono ».

Partons sur les terres d'un département aussi riche que varié, qui conjugue à merveille les eaux turquoise des lacs et les falaises éblouissantes et abruptes de grès. Direction les Alpes de Haute Provence, pour un voyage surprenant.

L’exploration de ce magnifique territoire nous emmène dans les hautes montagnes de l’Ubaye, où l’architecture de la ville de Barcelonnette est un héritage singulier de ces hommes et de ces femmes qui ont migré au Mexique. A quelques pas de là, à plus de 2000 mètres d’altitude, vous serez happés par la beauté sauvage du lac noir. Dans le pays de Banon, au cœur d’un paysage si cher à l’écrivain Jean Giono, le village perché de Simiane-la-Rotonde et l’abbaye de Valsaintes nous transportent pour un voyage dans le temps.

Enfin, nous découvrirons les splendeurs des gorges de Verdon, et la forêt pleine de mystère des grès d’Annot.