“Laissez-vous guider” : « La folle aventure du Paris haussmannien » mardi 2 août sur France 2

une traversée incroyable de Paris avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch.

Dans ce numéro de “Laissez-vous guider”, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, grands passionnés d'histoire et de patrimoine, vous embarquent dans une traversée incroyable de Paris. Un parcours historique et touristique qui raconte comment un homme, le Baron Haussmann, a réalisé la plus titanesque des missions et fait passer la ville de Paris à la postérité.

Au cours de cette balade féerique, nos deux guides d’exception feront revivre les plus extravagantes constructions de l’époque aujourd’hui disparues avec des reconstitutions en 3D et vous plongeront dans l’ambiance spectaculaire du second empire de Napoléon III, avec ses anecdotes savoureuses.

Les transformations de Paris sous le Second Empire ou travaux haussmanniens constituent une modernisation d'ensemble de la capitale française menée par Napoléon III et le préfet de la Seine, le baron Haussmann.

Le projet a couvert tous les domaines de l’urbanisme. Aussi bien au cœur de Paris que dans ses quartiers extérieurs tout va changer : les rues et boulevards, les réglementation des façades, l'arrivée des espaces verts, le mobilier urbain, les équipements et les monuments publics. Ces travaux marqueront aussi l’arrivée du confort et de l’hygiène avec la création des égouts, les réseaux d’eau et même le gaz dans les habitats.

Au milieu du XIXe siècle, le centre de Paris, n’est plus une cité du Moyen Âge. La croissance démographique de la capitale provoque une densification considérable des quartiers du centre. La ville n’est qu’un lacis de rues étroites, de maisons délabrées de plus en plus nombreuses, à l’origine d’une insalubrité terrible. Selon les idées de l’époque, l’étroitesse des rues et la hauteur des maisons empêchent la circulation de l’air et la dispersion des maladies et de la mort. C'est à ce processus de paupérisation du centre que les grands travaux du XIXe siècle vont s’attaquer.

Violemment critiquée par certains de ses contemporains pour son coût faramineux et pour son impact sur la mixité sociale, ces travaux conditionnent toujours au XXIe siècle l'usage quotidien de la ville de Paris par ses habitants.

Les reconstitutions en 3D

Le quartier de l’Opéra en travaux : Découvrez à quoi ressemblait le titanesque chantier de l’Opéra lors des travaux menés par le Baron Haussmann entre 1853 et 1870. Paris va être transformé en profondeur, on démolit près de 20 000 immeubles, on en construit 30 000, on double la superficie de la capitale, on passe de 12 à 20 arrondissements…

Ouverture de la façade d’un immeuble haussmannien : Les travaux entraînent d’importantes expropriations et donnent naissance à une habitation d’un nouveau genre : l’immeuble Haussmannien. L’architecture de ces immeubles était très codifiée, tout comme les règles de vie à l’intérieur.

Le palais Omnibus : C’est entre la tour Eiffel et l’école militaire, dans le 7e arrondissement de Paris que Napoléon III a choisi de faire construire le gigantesque Palais qui a accueilli l’exposition Universelle de 1867. Un palais aux proportions démesurées, à la hauteur des ambitions de l’empereur.

L’avenue des champs Élysées au XVIIe siècle : Avec Napoléon III et Haussmann, la plus belle avenue du monde prend son essor, le quartier va être bouleversé de fond en comble pour devenir progressivement le berceau du luxe, des hôtels particuliers et des fêtes somptueuses.

Les Halles Baltard : C’est dans le quartier des Halles que Napoléon III décide de faire construire un édifice mythique, un chef d’œuvre aujourd’hui disparu, dont beaucoup de Français se rappellent encore avec nostalgie : Les Halles Baltard.