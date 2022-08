“Sale temps pour la planète” : « Somme, un littoral en mouvement » mercredi 3 août sur France 5 (vidéo)

Mercredi 3 août à 21:00, France 5 vous proposera de découvrir un numéro inédit de la collection documentaire “Sale temps pour la planète” qui nous emmènera dans la Somme.

Un miracle de la nature qui n’aurait pas eu lieu sans que la rivière du même nom, la Somme, sillonne le territoire !

En se déversant dans la baie, la Somme a charrié des sédiments qui ont progressivement recouvert le territoire de sable. L’homme a alors décidé de modifier le parcours du fleuve. Un chemin de fer puis une route ont été construits. L’embouchure de la Somme s’est métamorphosée en une baie sauvage. Le front de mer a avancé, créant des prés salés, favorisant les tourbières et créant mille et un étangs. Ajoutez à cela les falaises de craie qui bordent la mer et la magie du paysage opère…

Mais derrière ce havre de paix, l’orage gronde… Avec le dérèglement climatique, les tempêtes se multiplient. En hiver, la houle et les pluies torrentielles viennent s’abattre sur la falaise. Tandis que l’océan sape son pied, l’eau s’infiltre dans sa roche jusqu’à la faire éclater et la briser en morceaux. Jusqu’à quand les habitants pourront-ils profiter de ce panorama exceptionnel ? Comment le département peut-il limiter les dégâts provoqués par les tempêtes ?

Les experts tirent la sonnette d’alarme et incitent à faire reculer les propriétés les plus à risque. Mais auprès des habitants, ça coince… Renoncer à la vue imprenable dont ils bénéficient depuis des années est difficile. Pourtant, à chaque tempête, les dégâts s’amplifient...

Les paysages des bas champs, eux aussi, n’échappent pas aux colères de l’océan. Ce mince cordon dunaire, constamment malmené par la houle et le vent, ne résisterait plus sans le défilé permanent des camions qui viennent déverser des galets. Grâce à leurs rotations, ils consolident le rempart, la digue et parviennent ainsi à limiter les intrusions marines… Mais jusqu’à quand ce combat de David contre Goliath va-t-il durer ? Qu’adviendra-t-il de la baie de Somme ?

Les acteurs qui vivent dans cet environnement exceptionnel sont prêts à se battre et à devenir plus résilients. Certains commencent déjà, par leurs actions, à préfigurer le monde de demain…