« Chalets sur-mesure » : la saison 1 à revoir sur RMC Découverte mercredi 3 août (vidéo)

Mercredi 3 août à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir la série documentaire en 4 épisodes « Chalets sur-mesure » réalisée par Joy Lacombe Ait Said.

Chaque année en France, la construction de chalets ne cesse d’augmenter. De plus en plus de français font le choix de s’installer à la montagne pour profiter d’un cadre idyllique.

Dans cette nouvelle série-documentaire « Chalets sur-mesure », nous suivrons l’incroyable quotidien de professionnels du bois depuis le site de La Pessière, au coeur du Jura. Société spécialisée dans la construction de fustes, ce terme désigne des maisons construites à partir de rondins de bois bruts, empilés, ajustés et entrecroisés aux angles.

L’équipe de La Pessière compte de nombreuses professions parmi lesquelles : fustiers, bûcherons, grutiers, charpentiers, transporteurs et graphiste qui oeuvrent ensemble dans l’élaboration de ces chalets. Ces artisans de l’extrême sont de véritables spécialistes dans leur domaine. Chaque jour, les équipes doivent faire face aux demandes étonnantes des clients, aux imprévus et aux retards de livraisons.

De la modélisation 3D à l’assemblage sur site, en passant par la construction en atelier, découvrez comment ces chalets XXL sont assemblés en des temps records !

Épisode 1 Un client exigeant

Dans le 1er épisode, Joséphine, Alexis et Andréa n’ont que 3 jours pour construire un chalet de 140m2 à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Un chantier complexe que la météo va venir perturber. A cela viendra s’ajouter un problème de taille qui bouleversera le reste de la construction.

Direction également les hangars de la société, où sont conçus et assemblés les chalets. David et Grégoire construisent la maison d’un client particulièrement exigeant qui n’aura de cesse de les solliciter avec des demandes de dernières minutes. David devra réaliser également une sculpture de 2,5 mètres de haut pour arborer le chalet. Nos fustiers parviendront-ils à mener leur mission à bien ?

Épisode 2 Livraison périlleuse

Dans cet épisode, David, Grégoire et Cyprien ont pour objectif de construire un chalet de 97m² à la Clusaz pour un client particulièrement pointilleux.... Malheureusement pour nos fustiers, le chantier se situe en pleine montagne, dans une zone difficile d’accès. Un véritable casse-tête pour les artisans qui vont devoir acheminer et assembler sur place prêt de 40 tonnes de bois !

Au hangar de la Pessière, Andréa, Alexis et Joséphine devront répondre à une commande de dernière minute : construire un chalet de prêt de 140m². Les équipes doivent concevoir, tailler puis livrer le chalet à 650 km, tout ça en moins de 6 semaines. Le défi s’annonce de taille !

Épisode 3 La toiture de l'extrême

Dans cet épisode, Alexis, Andréa et Clément ont pour objectif de construire un immense chalet à Laye dans les Hautes-Alpes : 12m de haut et plus de 150m2, l´équivalent d´un immeuble de 4 étages à ériger en moins de 4 jours. Une construction particulièrement périlleuse pour nos fustiers qui vont devoir manoeuvrer bien plus haut qu´à leur habitude.

A La Pessière, l´équipe de menuisiers s´attèle à une opération très technique. Les troncs d’épicéas ne poussant qu´à partir de 1200m d´altitude, nos experts doivent se rendre en pleine forêt dans un lieu inaccessible aux véhicules.

De son côté, David, le sculpteur, a de nombreuses commandes à honorer.

Épisode 4 Un chantier sous haute tension

La société « La Pessière » fait face à une pénurie de bois. Jérôme, le patron, met tout en oeuvre pour trouver les bois nécessaires afin de terminer les constructions en cours dans les délais impartis.

De leur côté Grégoire, David, Polon et Cyprien doivent transporter et assembler un chalet de 150m2 à La Clusaz avec près de 58 tonnes de rondin de bois. Mais les imprévus s’accumulent sur ce chantier : alors que certains éléments de la construction ont été oubliés lors du transport, l’équipe va devoir interrompre le chantier, retirer un bois déjà posé et pour couronner le tout, des torrents de pluies s’abattent sur nos fustiers…

Nos experts réussiront-ils à finir la construction du chalet à temps ?