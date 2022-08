« Meghan & Harry : panique à Buckingham » à revoir sur C8 jeudi 4 août (vidéo)

À voir ou à revoir sur C8 jeudi 4 août à 21:10, le documentaire « Meghan & Harry : panique à Buckingham » réalisé par Julien Pot.

Panique à Buckingham ! Meghan et Harry annoncent qu’ils se retirent en partie de la Couronne ! Pire encore, ils veulent vivre au Canada six mois par an et souhaitent travailler. Shocking !

Jamais un membre de la famille Royale d’Angleterre n’avait agi aussi impulsivement. La Reine aurait découvert la nouvelle par la presse !

Mais alors que s’est-il vraiment passé ?

Meghan a-t-elle manipulé Harry ? Harry est-il égoïste et impulsif ? Leur coup d’éclat risque-t-il de faire exploser la Couronne ? Assiste-t-on à un monumental caprice royal ? Pourquoi Meghan est-elle devenue impopulaire aussi vite ? William et Harry sont-ils brouillés ?